Tamponi per il Covid fatti in auto, orari e modalità nelle città dell'Usl Umbria 2

A Terni e Foligno ci si può sottoporre al test dalle 8,30 alle 18,30, ad Orvieto dalle 8,30 alle 13,30, ad Amelia, Narni scalo e Norcia dalle 8,30 alle 10,30

L'Usl Umbria 2 ha ampliato, da mercoledì 16 settembre 2020, in linea con le indicazioni regionali, la fascia oraria delle postazioni aziendali per l'effettuazione dei tamponi rinofaringei in modalità "drive trough", ossia con la possibilità di effettuare il controllo direttamente in auto e in totale sicurezza.

"Si tratta di una misura fondamentale per ampliare la nostra capacità di monitoraggio e sorveglianza sanitaria - spiega il commissario straordinario, Massimo De Fino - attività fondamentali per contrastare la diffusione del virus". Le postazioni "pit stop" dell'azienda Usl Umbria 2 di Terni, in viale Trento, e di Foligno, in via Camposenago, saranno aperte dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 18.30.

Ad Orvieto, in località Fontanelle di Bardano e Spoleto, in via Aldo Manna l'apertura è prevista dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 13.30 mentre ad Amelia, nel parcheggio di Porta Leone, a Narni Scalo, presso il centro di salute di via Tuderte e all'ospedale di Norcia il servizio è attivo sempre dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 10.30. Tale attività si affianca ai test che vengono effettuati a domicilio sui "contatti stretti" di casi Covid individuati tramite indagine epidemiologica, su chi presenta sintomi e su chi deve recarsi nelle strutture ospedaliere.

"È opportuno informare la cittadinanza - spiega l'azienda sanitaria - che ci si deve recare alle postazioni di controllo solo dopo essere stati contattati telefonicamente dal personale preposto dell'Usl Umbria 2 che fornirà tutte le indicazioni utili per l'esecuzione del test".

