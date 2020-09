Perugia, incidente stradale sul raccordo, auto si rovescia in galleria. Un ferito

17 settembre 2020 a

Un incidente stradale si è verificato nella serata del 16 settembre sul raccordo Perugia-Bettolle. Erano le 22.30 circa quando una squadra dei vigili del fuoco della centrale è dovuta intervenire per lo scontro che si è verificato all'interno di una delle gallerie, in direzione Ponte San Giovanni, nel territorio comunale di Perugia. Una vettura coinvolta che ha finito la sua corsa rovesciandosi sulla corsia di sorprasso. Una persona è rimasta ferita. I pompieri hanno provveduto a sgombrare la carreggiata dal veicolo. Ovviamente ripercussioni sul traffico per la presenza della macchina e i rilievi del caso. Considerata l'ora, comunque, è stato più semplice gestire la situazione.

