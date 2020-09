Orte-Falconara, gruppo di lavoro per il potenziamento

17 settembre 2020 a

a

a

E’ stato sottoscritto ad Ancona un protocollo d’intesa per la costituzione di un gruppo di lavoro per il potenziamento e lo sviluppo della direttrice Orte – Falconara.

Il documento è stato sottoscritto dai presidenti delle Regioni Umbria, Donatella Tesei, e Marche, Luca Ceriscioli, dal Ministro per le infrastrutture e trasporti Paola De Micheli e dall’Amministratore delegato e direttore generale di “Rfi”, Maurizio Gentile. Presente anche l’assessore regionale alle infrastrutture e trasporti dell’Umbria Enrico Melasecche. Obiettivo del protocollo è di operare congiuntamente per individuare interventi di tipo infrastrutturale e tecnologico finalizzati al miglioramento del collegamento ferroviario tra la Linea Dorsale (Firenze – Orte – Roma) e la direttrice Adriatica, così da realizzare un itinerario con prestazioni adeguate sia al traffico passeggeri sia per il trasporto delle merci. Il ministro ha anche annunciato la nomina di un commissario straordinario per la continuazione dei lavori Orte-falconara, così come era stato richiesto congiuntamente dai presidenti di Umbria e Marche. “Un commissario – ha sottolineato l’assessore regionale ai Trasporti Enrico Melasecche – per il quale abbiamo fortemente combattuto e che permetterà di velocizzare la conclusione dell’opera”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.