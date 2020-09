Orvieto, traslocano centro salute mentale e Serd. Disagi in arrivo

16 settembre 2020 a

a

a

Una sede provvisoria per permettere l'avvio dei lavori strutturali e impiantistici nei locali di via cardinal Cerretti, all'ombra del duomo di Orvieto, che ospitano i servizi di salute mentale e dipendenze dell'Usl Umbria 2. Sarà operativa da martedì 22 settembre a Fontanelle di Bardano, obbligando di fatto l'utenza a raggiungere il civico 11 di via dei Vasari, cuore della zona industriale che, come noto, non è servita dai mezzi del trasporto pubblico locale. Elemento, quest'ultimo, che insieme ad uno scarso preavviso, ha fatto storcere il naso a molti cittadini. Da parte dell'Usl Umbria 2 resta, comunque, l'impegno a garantire le prestazioni sanitarie e assistenziali e le attività di emergenza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.