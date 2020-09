Passignano, sorpreso con la droga: arrestato 30enne

17 settembre 2020 a

I carabinieri di Perugia hanno tratto in arresto un 30enne residente a Passignano sul Trasimeno, sorpreso nella flagranza del reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I militari lo hanno notato vicino a un parco in atteggiamento sospetto e, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 550 grammi di hashish da cui si potevano ricavare 2.670 dosi. Arrestato, è stato processato ieri. Per lui obbligo di dimora e di permanenza in casa dalle ore 20 alle 7.



