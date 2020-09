Terni, anziano trovato morto in casa. Inutili i soccorsi

16 settembre 2020 a

Tragica scoperta mercoledì 16 settembre, a Terni, in via Forlanini, al quartiere Valenza. Un uomo di 74 anni è stato trovato senza vita dai vigili del fuoco all’interno della propria abitazione. Allertati da una parente che non riusciva più a mettersi in contatto con l’anziano, gli uomini del 115 hanno aperto la porta e, purtroppo, hanno trovato il corpo senza vita del 74enne, solo in casa. La prima ipotesi è che sia deceduto per cause naturali. Gli operatori del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo mentre gli agenti della polizia di Stato hanno verbalizzato l’accaduto. Circostanze e dinamica ipotizzate fanno comunque pensare che la salma verrà subito messa a disposizione dei familiari per il successivo rito funebre.

