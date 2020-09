Foligno, ancora violenza in piazza Matteotti

17 settembre 2020 a

Il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, oggi giovedì 17 settembre alle 18 incontrerà i residenti del centro storico per ascoltare le problematiche legate alla movida molesta.

Un malcontento che va avanti da tempo e che negli ultimi mesi, dopo la riapertura dei locali notturni del centro, è tornato a farsi sentire. Intanto ieri un'altra violenta rissa a colpi di bottiglie e di bastoni in piazza Matteotti. Protagonisti dello scontro due uomini che hanno iniziato a lanciarsi oggetti contundenti. Il fatto è avvenuto intorno alle 18.30 sotto gli occhi di molti cittadini che si trovavano a passare da quelle parti. Subito è scattata la richiesta di intervento alle forze dell'ordine. Polizia, carabinieri, vigili urbani e due ambulanze del 118 sono arrivati nel giro di pochi minuti. I due protagonisti della rissa sono stati trasportati in ospedale, ma le loro condizioni non sono sono state giudicate gravi dai sanitari intervenuti.

