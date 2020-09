Gli eSports: webinar su prospettive economiche e criticità legali

16 settembre 2020 a

Gli eSports - gli sport elettronici - sono diventati ormai un fenomeno mondiale. Vincendo le ritrosie culturali il mondo del gaming professionistico rientra nello sport "vero" a tutti gli effetti. Delle prospettive economiche e delle criticità legali se ne parlerà domani, giovedì 17 settembre, in un webinar patrocinato dal dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Perugia, dall'Associazione Italiana Avvocati nello Sport in collaborazione con l'Osservatorio Italiano Esports (Lega Pro). Appuntamento dalle 11 alle 13 sul canale youtube dell'Unipg Streaming (CLICCA QUI) e su Teams. Tra gli ospiti Filippo P1BO Torricelli (stramer, ex giocatore professionista), Luigi Caputo ed Enrico Gelfi (Co-founders Osservatorio Esports), Giovanni Marchi (sviluppo e gestione progetti Lega Pro) e Francesco Ghirelli (presidente Lega Pro). Tra gli interventi quelli degli avvocati Alessandro Coni (segretario generale nazionale Aias), Giuseppe Caforio (titolare di cattedra Unipg di Diritto Industriale), Domenico Filosa (coordinatore commissione eSports di Aias), Francesco Cerotto (vice coordinatore Aias Umbria), Patrizia Diacci (coordinatrice Aias Veneto), Francesca Carrossa (Legal Advisor per Footbale Trading Agency). Tanti i temi che verranno trattati: a iniziare dall'analisi giuridica, passando per le società sportive, la sponsorizzazione negli sport elettronici, i contratti di lavoro e connessioni con il mondo della Asd, il doping e la regolamentazione delle competizioni esportive in Italia. Modera l'avvocato Stefano Gianfaldoni (coordinatore regionale Aias Toscana), previsti i saluti dell'avvocato Massimo Rolla (coordinatore regionale Aias Umbria) e il professor Andrea Sassi (direttore dipartimento di Giurisprudenza Università di Perugia).

