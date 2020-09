Perugia, operazione antidroga: misure cautelari per 12 persone. Stupefacenti da Roma all'Umbria portati da giovani

16 settembre 2020 a

Sono state applicate delle misure cautelari nei confronti di 12 persone, in gran parte di origine africana, accusate di traffico di stupefacenti, in particolare hashish e marijuana.

Un uomo del Mali, considerato quello presso cui gli indagati si rifornivano della droga, si trova ora in carcere. Per due persone, considerate i leader del gruppo, è scattato l’obbligo di dimora e di firma agli uffici di polizia.

Solo obbligo di firma, invece, per altri 9 indagati coinvolti nel trasporto e nella vendita degli stupefacenti. Secondo gli investigatori il gruppo, composto per lo più da giovani originari della regione sub-sahariana in Italia come richiedenti asilo, era attivo a Perugia dal secondo semestre del 2019.

La droga veniva acquistata a Roma e veniva trasportata in Umbria da giovani, tra cui anche un minorenne italiano, che si confondevano tra i passeggeri dei mezzi di linea. In cambio del trasporto venivano ricompensati con soldi o droga.

La polizia, a seguito dell’attività di controllo degli spostamenti dei sospettati nelle linee notturne, ha colto in flagrante 9 corrieri, trovati a trasportare diverse quantità di droga. Le indagine successive hanno permesso di rintracciare gli altri membri del gruppo, molto attivo soprattutto nel centro storico perugino.

