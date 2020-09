Perugia, Fontivegge al setaccio: forze dell'ordine cercano spacciatori e clandestini

16 settembre 2020 a

A Perugia, da questa mattina, mercoledì 16 settembre 2020, è in corso di svolgimento un servizio straordinario di controllo del territorio contro i reati predatori, spaccio di stupefacenti, occupazione abusiva di immobili e immigrazione clandestina. Il servizio vede impegnati gli uomini del Reparto Prevenzione Crimine Umbria Marche, la Divisione Anticrimine, personale della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa Sociale e dell’Immigrazione, della Polizia Scientifica, dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. In particolare, le forze di polizia stanno svolgendo alcuni controlli, tra cui dei riscontri anagrafici su alcuni condomini della zona di Fontivegge e dei quartieri limitrofi. Il primo blitz nei palazzi dell’Ottagono dove è stata segnalata dai residenti la presenza di spacciatori. Quindi nelle traverse di via Mario Angeloni blitz in alcuni locali.

