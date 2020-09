Prima casa, c'è il bando della Regione per i contributi a fondo perduto

Le domande potranno essere presentate sino al 15 ottobre

16 settembre 2020 a

a

a

Opportunità per chi desidera acquistare la prima casa. Sarà pubblicato nella giornata di mercoledì 16 settembre 2020 il bando per la concessione dei contributi finalizzati all'acquisto della prima casa così come deliberato dalla giunta regionale il 22 luglio scorso. L'assessore alle politiche della casa, Enrico Melasecche, ha puntualizzato che le risorse disponibili ammontano a 3.8 milioni. "Si tratta di una cifra importante - ha spiegato - che consente di raggiungere il duplice obiettivo di aiutare direttamente circa 110 famiglie che intendono investire sulla prima casa grazie all'assegnazione di contributi a fondo perduto e contemporaneamente ridare linfa vitale al mercato immobiliare assicurando un impatto finanziario stimato in oltre dieci milioni". Il bando e il modello della domanda sono reperibili sul sito della Regione Umbria sia sul canale "Bandi" che sull'area "Edilizia casa" nella sezione dedicata all'acquisto della prima casa. Le domande potranno essere presentate sino al 15 ottobre.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.