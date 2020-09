Scuola, caos trasporti. Madre denuncia: mia figlia non è stata fatta salire sul bus

La studentessa si sarebbe anche ferita a una mano con le porte del mezzo nella concitazione di uscire

Patrizia Antolini 16 settembre 2020 a

a

a

Scuola, nei primi giorni si sono registrati diversi disagi sugli autobus della linea P Perugia che collega Villa Pitignano e Porta Pesa. Secondo il racconto di una madre, nella corsa delle 13.52 non sarebbero potute salire alcune studentesse in attesa alla fermata, davanti alla scuola Santa Croce. Lo stesso è accaduto, raccontano i genitori, anche alle 14.22 quando ugualmente l'autista non si sarebbe fermato per far salire le due studentesse. E martedì la scena si sarebbe ripetuta: anzi nella corsa delle 7.05 l'autista non si sarebbe fermato e avrebbe proseguito per via XVI Settembre (davanti allo Scientifico). Qui nella concitazione di uscire dall'autobus una studentessa si sarebbe ferita alla mano con le porte del mezzo pubblico. All'uscita, neanche stavolta l'autista del bus avrebbe fatto salire la studentessa che a questo punto ha chiamato i genitori per farsi venire a prendere.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.