Umbria, Montone tra i 20 borghi più belli d'Italia secondo Skyscanner

16 settembre 2020

Un successo per l’Altotevere, un trionfo per Montone uno dei 20 paesi più belli d’Italia del 2020, selezionati dalla redazione di Skyscanner. Spicca il nome del centro arietano nella classifica delle meraviglie italiane. L’autorevole motore di ricerca viaggi ha incoronato il borgo che ha dato i natali ad Andrea Fortebracci, passato alla storia come Braccio da Montone.

E riserva parole degne di essere menzionate. “Montone è un borgo medievale fortificato ricco di scorci a dir poco suggestivi”. Come detto non poteva mancare un passaggio su Braccio da Montone, definito “ celebre condottiero molto rispettato e temuto (persino dal papa), che creò nel ‘400 uno stato indipendente nell’Italia Centrale”. Azzeccata anche la descrizione dei tesori arietani, come “la Collegiata, che custodisce la Santa Spina e fu eretta alla stregua di una cattedrale con trono e cattedra vescovile”. Da “non perdere anche il rione detto di 'Borgo Vecchio’ con la chiesa e l’annesso Convento di San Francesco. Ma – argomenta Skyscanner - è la bellezza del borgo in sé, i suoi vicoli, i suoi archi, le sue scalinate a regalare le emozioni più forti e i suoi ristorantini a deliziare il palato”.



