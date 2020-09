Narni: un positivo al Covid all'Alcantara, è un dipendente di una ditta esterna

In quarantena fiduciaria due impiegati, che hanno avuto una riunione con lui, anche se in mascherina. Verranno sottoposti a tampone

Un dipendente di una ditta esterna che lavora con l'Alcantara è risultato positivo al Coronavirus.

L'azienda di Nera Montoro, nel territorio comunale di Narni, in provincia di Terni, ne ha preso atto ed ha disposto la quarantena per due suoi impiegati che avevano tenuto una riunione col dipendente esterno, pur in sicurezza e con l'ausilio della mascherina. In ogni caso i due impiegati verranno sottoposti a tampone a distanza di sette giorni.

Con una comunicazione sindacale rivolta ai dipendenti, la Cgil "invita tutti a segnalare eventuali situazioni anomale e difformi dalle norme di prevenzione e protezione da contagio Covid 19. Come Cgil - spiega ancora il sindacato - abbiamo sollecitato sulla ripetizione dei test sierologici per avere un quadro generale della situazione. L'azienda ha risposto che i test si stanno effettuando solo nelle situazioni ritenute opportune dal medico competente post-triage. Ora più di prima abbiamo bisogno del contributo di tutti per superare questa emergenza".

