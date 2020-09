Ecobonus auto, Umbria regione con maggior aumento di ricerche su google. In tanti vogliono cambiare macchina

15 settembre 2020 a

In Umbria in tanti hanno voglia di cambiare auto? Sì stando allo studio condotto da Cepar digital agency, agenzia di Inbound e performance marketing guidata da Andrea Poretti, sulla base delle ricerche effettuate dagli italiani su Google nei mesi di luglio e agosto. L'ecobonus auto 2020 si è tradotto su Google in un preciso trend di ricerca. Tra le chiavi per cui gli italiani hanno dimostrato maggiore interesse ci sono "ecobonus auto agosto 2020" e "incentivi auto 2020". Sono poi aumentate anche le ricerche per "incentivo auto ibride 2020" nel mese di luglio-agosto 2020. Questa chiave di ricerca ha registrato un +5.000% rispetto al bimestre maggio-giugno. Molte ricerche hanno poi riguardato le chiavi correlate "auto elettriche economiche", !auto ibride economiche" e "auto ibride con ecobonus", che hanno registrato rispettivamente, nel periodo preso in esame dall’analisi, +90%, +250% e +5000%. Ed eccoci all'Umbria: secondo lo studio è la regione dove si sono concentrate con maggiore rilevanza le ricerche sull'ecobonus, seguita da Abruzzo e Molise. Le automobili più cercate dagli italiani? Google Trends segnala un’impennata sulle ricerche per Dacia Duster, Fiat Panda, Dacia Sandero, Jeep Renegade, Fiat 500X. Seguono Opel Corsa, Skoda Karoq e Volkswagen.







