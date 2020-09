E45, incidente stradale alle porte di Perugia: due feriti e code in direzione Cesena

Traffico in tilt a Lidarno, due le auto coinvolte

15 settembre 2020 a

a

a

Incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi, martedì 15 settembre 2020, all’altezza di Lidarno lungo la E45, alle porte di Perugia. Secondo una prima ricostruzione, due auto si sarebbero urtate violentemente, finendo per ribaltarsi all’interno della carreggiata. Al momento risultano due feriti trasportati dal 118 all’ospedale Santa Maria della Misericordia. La circolazione, regolata dalla polizia stradale, ha subito forti rallentamenti in attesa della rimozione dei due veicoli in corso in questo momento. I maggiori disagi sulla corsia in direzione Cesena al momento bloccata, rallentamenti al traffico e code per la presenza di curiosi in direzione Roma.





Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.