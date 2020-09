Umbria, merce Louis Vuitton e Chanel per 25 mila euro sequestrata all'aeroporto di Perugia

15 settembre 2020 a

Borse, marsupi, tracolle e accessori riconducibili ai marchi Louis Vuitton e Chanel sono stati sequestrati all'aeroporto San Francesco dì'Assisi di Perugia da funzionari dell’Agenzia dogane e monopoli in servizio nella Sezione operativa territoriale dello scalo umbro con l’ausilio dei militari della Guardia di finanza. In totale sono stati sequestrati 11 articoli contraffatti, per un valore complessivo di circa 25 mila euro qualora fossero stati autentici. La merce contraffatta è stata rinvenuta all’interno del bagaglio di un passeggero di origine albanese, residente in Umbria e proveniente da Tirana, che al momento del controllo non è stato in grado di produrre documentazione valida a prova dell’acquisto e dell’originalità della merce. I periti delle società titolari dei marchi hanno accertato la fedele imitazione degli originali, tale da trarre in inganno gli eventuali acquirenti. L’autore dell’illecito è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per detenzione e possibile commercio di prodotti contraffatti.

