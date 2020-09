Perugia, chiesta pesante condanna per l'ex capo della omicidi e per chi l'aiutò contro la psicologa

Alessandro Antonini 15 settembre 2020 a

a

a

Quattro anni e tre mesi per Monica Napoleoni e quattro anni e dieci mesi per l'ex collega Stefania Zugarini. Sono le richieste del pm Giuseppe Petrazzini nella requisitoria depositata nel processo a carico dell'ex capo della omicidi di Perugia, accusata di avere utilizzato il proprio potere di pubblico ufficiale per svolgere accertamenti arbitrari su una psicologa nominata dal tribunale in una controversia con il marito. Tutto ciò servendosi di una rete di aiutanti tra cui, in primis le colleghe, Zugarini e Squarta. Da qui le contestazioni, a vario titolo, di accesso abusivo a sistema informatico, diffamazione, minacce e danneggiamenti aggravati, imbrattamento di cose altrui. Napoleoni e Zugarini sono due delle dirigenti della omicidi che nel 2007 si occuparono del caso Meredith, con il controverso arresto di Amanda Knox. Cinque anni dopo ecco l'accusa di aver esercitato il proprio potere per scopi personali, commettendo una serie di reati. Si comincia con il doppio accesso abusivo al sistema informatico del 14 e del 16 novembre 2012, dove sarebbero state carpite notizie segrete e utilizzate per commettere gli altri reati, secondo l'accusa. Nei giorni a seguire ci furono, infatti, scritte offensive sui muri davanti alle case del marito e della psicologa. Quest'ultima ha anche ritrovato la Ford con le quattro gomme bucate. Per la procura le mandanti sono Napoleoni e Zugarini, gli esecutori materiali altri soggetti finiti nelle indagini. Ecco le richieste del pm, per tutti gli imputati: Napoleoni 4 anni e 3 mesi, Zugarini 4 anni e 10 mesi, Squarta 3 anni, Sabba 9 mesi, Costantini 8 mesi, Caloni 7 mesi, Concu un anno e 3 mesi, Ciaglia un anno e 2 mesi, così come Di Fiore. Gli avvocati Nicola Di Mario, Francesco Maresca, Giosuè Bruno Naso, Serena Perna, Alessandro Bacchi, Giovanni Spina, Guido Rondoni, Gloria Isidori e Alessandro Di Baia, replicheranno oggi 15 settembre. Parte civile l'avvocato Valeriano Tascini per la psicologa e le figlie: chiesti rispettivamente 300 mila euro e 100 mila per ognuna delle due figlie. Centomila euro per il marito, rappresentato dall'avvocato Carla Pantosti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.