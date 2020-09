Perugia - Bettolle, chiudono alcune rampe di accesso al raccordo: ecco quali e quando

15 settembre 2020 a

a

a

Da domani 16 settembre, alle 20,30, sarà chiuso al traffico il raccordo autostradale Perugia - Bettolle, dal km 51+950 al km 53+050, in carreggiata est (direzione Ponte san Giovanni). La chiusra avverrà a partire dalle ore 20,30 fino alle ore 6 di giovedì 17 e a partire dalle 20,30 di giovedì 17 fino alle ore 6 di venerdì 18. E ancora, dalle ore 20,30 di venerdì 18 fino alle ore 6 di sabato19. Saranno chiuse, inoltre, la rampa di ingresso dello svincolo di Madonna Alta al km 51+950 della carreggiata est (direzione Ponte San Giovanni) e la rampa di uscita dello svincolo di San Faustino al km 52+950 della carreggiata est (direzione Bettolle). Si dovrà utilizzare il percorso alternativo con uscita allo svincolo di Madonna Alta su carreggiata est (direzione Ponte san Giovanni), viale Centova, via Pievaiola, via della Madonna Alta, via Francesco Baracca e via Pietro Tuzi, per immettersi sulla rampa di Svincolo San Faustino in ingresso su carreggiata est del Raccordo (direzione Ponte san Giovanni).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.