Norcia, video porno spuntano sui totem delle informazioni turistiche

Patrizia Antolini 15 settembre 2020 a

Al posto delle informazioni turistiche sull’antica Nursia, il patrono d’Europa San Benedetto, le antiche mura urbiche, sono comparse avvenenti e lascive signorine alle prese con evidenti effusioni amorose direttamente da PornHub. Da ieri i totem informativi sistemati dall’amministrazione comunale per dare ai turisti informazioni utili a Porta Romana e Porta Ascolana, hanno fatto il giro di tutte le chat e i social cittadini, diventando virali. “I ragazzi da tempo giocano con questi pannelli - racconta Francesco Rotondi che i totem turistici se li è trovati davanti alla sua vetrina un mese fa e non gli sono mai piaciuti - sono stati predisposti in modo che hanno google libero, chiunque può entrare nel portale e andare a cercare altro”. Insomma un gioco da ragazzi. “Il giorno entrano e mettono la musica a palla e la sera si divertono così: ho promosso una raccolta firme per farle rimuovere”, aggiunge Rotondi. L’amministrazione da parte sua parla di un’azione di sabotaggio e dopo aver spento tutto ora sta valutando come agire nei confronti dei responsabili. Qualcuno se la sta ridendo di sicuro.

