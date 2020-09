Terni, auto contro scooter all'incrocio: un ferito. Coinvolta anche una bambina

Ad avere la peggio è stato un 59enne ternano accompagnato al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria dal 118

14 settembre 2020 a

Un ternano di 59 anni è ricoverato all'ospedale Santa Maria di Terni, in condizioni che non sarebbero gravi, dopo che, in sella a uno scooter, si è scontrato con un’auto. L’incidente, nel quale è rimasta coinvolta anche una bambina, seduta all'interno della macchina, è avvenuto nel tardo pomeriggio di lunedì 14 settembre 2020 all’incrocio tra via del Centenario e via dei Gonzaga.

I due mezzi sono entrati in collisione proprio all’altezza del crocevia, per cause che dovranno essere accertate dalla polizia locale, intervenuta sul posto per i rilievi., insieme al 118. A bordo della macchina - una Daihatsu Terios - c’erano una donna, alla guida, e la bambina, sua figlia, rimaste per fortuna illese ma comunque molto spaventate.

