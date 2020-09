Incendio distrugge una Fiat Panda a metano. Il conducente riesce a scendere in tempo e si salva

14 settembre 2020 a

Attimi di paura, oggi 14 settembre, a Umbertide. Una Fiat Panda a metano è stata completamente distrutta dalle fiamme. La vettura stava percorrendo via Primo Maggio quando all’improvviso, in corrispondenza dell’incrocio con via Portella delle Ginestre, è divampato l'incendio, probabilmente causato da un corto circuito.

Il conducente, che si stava recando al lavoro, è riuscito a scendere dall’abitacolo della sua macchina prima che il veicolo fosse avvolto dalle fiamme. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello che si sono occupati del rogo. Gli agenti della polizia municipale, invece, hanno regolamentato il traffico limitando i disagi.

