Scuola, Antonella Iunti (dirigente regionale Umbria): "Tutto è andato bene. Grande entusiasmo. Studenti composti e felici"

In Umbria inizio di scuola emozionante e senza problemi. Tutto è andato per il meglio. Lo sostiene Antonella Iunti, dirigente dell'Ufficio scolastico regionale dell'Umbria in alcune dichiarazioni rilasciate all'Agenzia Ansa. Iunti sottolinea che le è stato segnalato "grande entusiasmo da parte degli studenti, ma anche dei docenti e di tutto il personale Ata".

Scuola, la dirigente scolastica regionale: "Nomine per il sostegno entro martedì e supplenti per giovedì"

Aggiunge che "i ragazzi si sono presentati felici e molto composti, rispettando tutte le norme anti Coronavirus disposte dal governo e dai singoli istituti. Quest'anno le scuole umbre possono contare anche sull'organico Covid che si completa di circa 1.150 persone tra personale Ata (850) e docenti (300)". In settimana saranno designate tutte le supplenze.

