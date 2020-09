Scuola in Umbria, primo giorno per oltre 115mila studenti tra voglia di ricominciare e qualche incognita

14 settembre 2020 a

Sono 1.071 gli istituti in Umbria che hanno riaperto i battenti in questo per certi versi storico lunedì 14 settembre, primo giorno della nuova stagione scolastica. Oltre 115mila gli studenti impegnati, dai 16mila circa della Scuola dell'infanzia ai 35mila della Primaria, fino ai 23mila della Secondaria di primo grado e i 39mila per la Secondaria di secondo grado. Una giornata caratterizzata dalla speranza, con genitori e studenti comunque emozionati per l'inizio della prima esperienza a scuola in epoca Coronavirus. Un inizio tuttavia inevitabilmente accompagnato da numerose incognite: su tutte la distanza di sicurezza da rispettare tra gli alunni (bambini dell'Infanzia compresi) e la mascherina per quelli dai sei anni in su.

