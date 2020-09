Coronavirus in Umbria, 12 nuovi casi: i ricoverati in terapia intensiva salgono a 5

14 settembre 2020 a

a

a

Sono 12 i nuovi casi di Coronavirus in Umbria, con i ricoverati che salgono a quota 24 e a 5 per quanto riguarda la terapia intensiva. C'è infatti da segnalare un nuovo ingresso a Terni (qui ora sono 2) contro i 3 pazienti all'ospedale di Perugia. Sempre relativamente al bollettino di lunedì 14 settembre sono 592 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. Nessun deceduto (le vittime restano quindi 81), mentre sono 7 i nuovi guariti, per un totale di 1.549. Sono in diminuzione le persone in isolamento, all'incirca l'8% meno di domenica 13 settembre, per l'esattezza 1.671.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.