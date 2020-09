Orvieto, botte e calci in faccia alla moglie: denuncia e allontamento per un sessantenne

Dopo l'ennesimo episodio, la donna, che ha 50 anni ed ora vive in una struttura protetta, alla fine si è rivolta alla polizia. Il marito dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali

Le accuse dalle quali dovrà difendersi sono quelle di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali.

Un sessantenne di Orvieto, in provincia di Terni, è stato denunciato dagli uomini del locale commissariato della polizia di Stato che hanno accertato una lunga serie di vessazioni psicologiche, minacce e botte che, a quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe messo in atto nei confronti della moglie, un'orvietana di 50 anni.

Dopo l’ultima aggressione, conclusasi con un calcio in faccia, la donna non ce l’ha fatta più ed ha chiesto l’aiuto della polizia. Una pattuglia della squadra volante del commissariato di pubblica sicurezza è così intervenuta nell’abitazione della coppia e, dopo aver preso atto della situazione, ha chiamato l’ambulanza dell’ospedale di Orvieto che ha poi accompagnato la donna presso il pronto soccorso dove è stata medicata. Successivamente la cinquantenne ha sporto denuncia.

Immediatamente il personale della squadra anticrimine ha iniziato le indagini, che sono state coordinate dal sostituto procuratore della repubblica di Terni, Camilla Coraggio. Gli accertamenti della polizia hanno consentito di trovare numerosi riscontri a quanto dichiarato dalla cinquantenne orvietana ed hanno fatto emergere molteplici episodi di comportamenti aggressivi caratterizzati da una serie di atti vessatori, violenti ed intimidatori, compiuti dal marito.

Così il sostituto procuratore Coraggio ha richiesto, in tempi rapidissimi, una misura cautelare che è stata accolta dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Terni, ciò per evitare il rischio di una prosecuzione dei comportamenti aggressivi dell’uomo e per scongiurare il verificarsi di maggiori rischi per l’incolumità della signora.

L’ordinanza è stata eseguita venerdì 11 settembre 2020 dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Orvieto. Ora la donna vive in una struttura protetta, lontano dal marito violento ed all’uomo è stato vietato l’avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, oltre alla denuncia.

