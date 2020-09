Bonus bancomat in arrivo: come funziona per avere il rimborso da 300 euro

L'iniziativa del governo per cercare di ridurre l'evasione fiscale

14 settembre 2020 a

a

a

Bonus bancomat in arrivo. Lo strumento voluto dal governo per contrastare l'evasione fiscale potrebbe essere attivo già da dicembre 2020. Si parla di un rimborso da trecento euro all'anno con una soglia minima di spesa da tremila euro. Il governo sta valutando anche la possibilità di introdurre un limite minimo di operazioni per incentivare l'uso della moneta elettronica anche per i piccoli acquisti. I negozianti, in questo caso, potrebbero usufruire di un credito d'imposta per le commissioni pagate da piccoli esercenti che vada a compensare le spese sostenute per il Pos. Oltre al bonus bancomat si sta lavorando a una esenzione fiscale per chi utilizza buoni pasto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.