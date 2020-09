Terni, muore anziano trafitto da un paletto della recinzione

Sul posto squadra volante, polizia scientifica, 118 e vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione la vittima, di 85 anni, stava eseguendo delle potature

Un uomo di 85 anni è morto, nella prima serata di domenica 13 settembre 2020, per un tragico incidente che sarebbe avvenuto, secondo la prima ricostruzione, mentre stava eseguendo delle potature.

La tragedia a Terni, nella zona di via Mola di Bernardo, poco distante dall'ospedale Santa Maria. L'anziano sarebbe caduto accidentalmente, venendo trafitto da un paletto di una recinzione. Ad accorgersi del fatto un familiare che ha dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Terni, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della squadra volante. Purtroppo ogni tentativo di salvarlo si è rivelato inutile. In serata anche gli uomini della polizia scientifica, per i rilievi di legge.

Dell'episodio è stato informato anche il pm di turno, Giulia Bisello, che avrebbe però già dato il nulla osta per mettere a disposizione la salma ai familiari, non essendoci dubbi sulla dinamica della tragedia.

