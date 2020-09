Perugia, Ztl aperta per l'entrata e l'uscita da scuola

14 settembre 2020 a

a

a

Ztl aperta per un’ora in via della Sposa e in via Cesare Battisti all’entrata e in uscita delle scuole. Il Comune ha modificato gli orari di apertura della zona a traffico limitato nei due varchi cittadini in attesa della riattivazione dell’impianto di scale mobile in via Pellini.

La comandante della polizia municipale Nicoletta Caponi ha così stabilito, con ordinanza 1.064, che il primo varco, via della Sposa (Porta Santa Susanna), funzionerà da mezzanotte alle 7.30 e dalle 8.30 alle 12.30, mentre il secondo, via Cesare Battisti, dalla mezzanotte alle 7.30 e dalle 8.30 alle 13.

Le nuove disposizioni rimarranno in vigore dal 14 settembre al 16 ottobre. In quest’ultima data dovrebbe tornare in funzione l’impianto di mobilità dolce di via Pellini dopo un lungo intervento, sospeso per settimane a causa del lockdown, e che si sta concludendo proprio in questi giorni con l’attività di collaudo portata avanti dai tecnici.

La modifica temporanea degli orari ai varchi ztl sarà molto utile alle famiglie per accompagnare e riprendere i figli a scuola.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.