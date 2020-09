Perugia, accoltellatore resta ai domiciliari. I giudici: "E' violento"

14 settembre 2020 a

a

a

Resta agli arresti domiciliari, Kristi Musaj, il 23enne greco arrestato per rissa e tentato omicidio, per aver colpito con un coltello un giovane perugino poco più di un mese fa fuori da un bar di via Pievaiola. Lo hanno deciso i giudici del tribunale del Riesame di Perugia che hanno rigettato l’istanza di revoca della misura presentata dal suo avvocato, Vincenzo Bochicchio (foto). Non solo, i giudici hanno anche cassato la richiesta di riqualificazione del reato di tentato omicidio. Nelle quattro pagine di ordinanza si legge infatti: “Dalle dichiarazioni dei testimoni e dall’esame del filmato si evince come il colpo sia stato inferto in maniera volontaria e violenta, in una zona del corpo l’addome, e in particolare l’ipocondrio, sede di organi vitali”. Invece, in sede di interrogatorio di garanzia, l’indagato aveva dato una versione diversa, tesa a sminuire la sua volontà. Musaj infatti aveva detto “di essere stato aggredito da un altro giovane e altre persone che, nella concitazione, essendo confuso, aveva colpito il ragazzo con il coltello”. Ma, come fanno notare i giudici, un altro ragazzo che quella notte ha preso parte alla rissa, ha raccontato che prima di ferire il giovane poi ricoverato e operato d’urgenza per un’emorragia endoaddominale, il 23enne aveva cercato di accoltellare anche un altro ragazzo”. I giudici infine sottolineano il profilo del personaggio: “Si tratta di un soggetto violento, circola spesso armato e, più volte, per futili motivi, si è reso protagonista di episodi simili a quello per cui è stato arrestato. Pur formalmente incensurato è infatti indagato per rissa aggravata. E in questo caso ha aggredito un ragazzo che non stava neanche partecipando alla rissa”.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.