Orvieto, sesto immigrato positivo al Covid nel centro di accoglienza Villanova

Il sindaco, Roberta Tardani, anche in questo caso ha emesso un provvedimento di isolamento contumaciale

Sono sei gli immigrati risultati positivi al Coronavirus nel centro di accoglienza Villanova Don Bosco, ad Orvieto, in provincia di Terni.

Dopo i cinque positivi scoperti venerdì 11 settembre 2020, nella serata di domenica 13 settembre il Comune di Orvieto ha reso noto che il sindaco, Roberta Tardani, ha emesso un provvedimento di isolamento contumaciale per un'altra persona ospite della stessa struttura di accoglienza. Anche questo caso, come per i cinque precedenti, la positività è riconducibile al primo caso riscontrato nei giorni scorsi, quello di un operatore del centro. Come per i precedenti, anche il sesto positivo tra gli immigrati è monitorato dalle Usca e dai servizi di sorveglianza sanitaria territoriale.

