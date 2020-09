Coronavirus in Umbria, 24 nuovi casi nell'ultimo giorno

13 settembre 2020 a

Sono 24 i nuovi casi di positività al Coronavirus riscontrati nella giornata di domenica 13 settembre. Accanto ai nuovi positivi si registrano anche cinque guariti. Sono quindi 424 gli attualmente positivi in Umbria, mentre sono 2.066 i contagiati dall'inizio della pandemia. Sono invece 1.542 i guariti dall'inizio della pandemia. Si registra invece un nuovo caso di ricovero in ospedale con il conto che torna a 23, di cui 4 in terapia intensiva. Nella giornata di ieri sono stati eseguiti circa 1.800 tamponi. La città con il maggior numero di positivi risulta essere Terni con 81, seguito da Perugia con 77.

