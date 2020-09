Muore speronata dal fratello perché gay. La compagna picchiata. L'uomo fermato dai carabinieri

13 settembre 2020 a

Inseguita dal fratello. Speronata. Caduta dallo scooter. Morta. Tutto soltanto perché era gay. E' l'origine dell'incidente nel Napoletano che è costato la vita a Maria Paola Gaglione, 22 anni. La compagna, che viaggiava con lei a bordo del mezzo, è rimasta ferita, a terra ancora sanguinante è stata picchiata da Antonio Gaglione, 25 anni, fratello della vittima, fermato dai carabinieri. Le ragazze erano in viaggio da Caivano ad Acerra quando sono state raggiunte dall'uomo, anche lui a bordo di uno scooter. Le ha tamponate con violenza provocando la caduta. Maria Paola è morta sul colpo; la compagna, ferita, è stata picchiata. Ricoverata in clinica, le sue condizioni non sono considerate gravi. L'uomo, e pare anche la famiglia, non accettava che la sorella fosse gay.

