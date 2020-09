Incidente stradale: si schianta con l'auto contro un muro. Grave giovane di 23 anni

13 settembre 2020 a

a

a

Incidente stradale a Montecastelli, frazione di Umbertide, grave un ragazzo di 23 anni. Un cittadino straniero, nato in Marocco nel 1997, ma residente a Trestina di Città di Castello, è stato vittima di un grave incidente, avvenuto nel primo pomeriggio di sabato 12 settembre. Il 23enne era alla guida di una Volkswagen Golf e procedeva in direzione Montescatelli-Trestina quando, all’altezza di un curvone, per cause da accertare da parte dei carabinieri della stazione di Umbertide, ha perso il controllo del mezzo e con la parte anteriore della vettura è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione a margine strada. Sul posto è arrivato il personale del 118. Il ragazzo è stato trasferito in codice rosso all’ospedale di Città di Castello per le cure del caso. La Golf è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco del distaccamento di Città di Castello e quindi rimossa dalla strada in quanto ostacolava il traffico.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.