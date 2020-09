Narni: incendio in un'abitazione di Montoro, una persona ustionata

Sul posto i vigili del fuoco e il 118, che ha soccorso un residente entrato a contatto con le fiamme

Un incendio, divampato nella serata di sabato 12 settembre 2020, ha causato gravi danni ad una abitazione di Montoro, nel territorio comunale di Narni, in provincia di Terni.

Secondo i primi accertamenti, le fiamme si sarebbero propagate intorno alle 21,30, con i vigili del fuoco che sono stati subito avvertiti ed hanno raggiunto l'abitazione interessata dal rogo. Sul posto squadre dei pompieri da Terni e dal distaccamento di Amelia, insieme anche al 118 che ha soccorso una persona, coinvolta nell'incendio.

Si tratterebbe di un residente della zona, che sarebbe rimasto ustionato, anche se in maniera non grave, accompagnato dall'ambulanza all'ospedale di Terni.

Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino alla mezzanotte di sabato sera. Ingenti i danni, l'appartamento è stato quasi completamente distrutto.

