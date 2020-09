A Perugia una mostra per raccontare i venti anni dell'Unione modellisti

13 settembre 2020 a

a

a

E’ la passione il motore che spinge l’Unione modellisti perugini a continuare la sua attività, dopo anni. E ne sono passati esattamente venti da quel gennaio 2000 in cui l’associazione è stata ufficialmente istituita. Il ventennale è stato festeggiato sabato con una mostra espositiva nella sede di via Savonarola 33, nel quartiere Filosofi.

Navi in legno, soldatini dipinti a mano, aerei sospesi nelle teche, plastici di Perugia antica, edifici importanti e animali preistorici sono solo alcuni dei trecento modellini esposti. Si tratta di lavori individuali, sociali – dove più modellisti lavorano allo stesso progetto - o ricevuti in regalo da altri appassionati del settore.

“Ci teniamo molto alle nostre opere perché sono plastici che vogliono raccontare, non semplici modellini”, sottolinea Giuseppe Porrozzi, presidente dell'Associazione. Le creazioni, infatti, raccontano di storia, di arte e cultura.

Dalla rappresentazione del castrum romano del I secolo a.C. a quella della caravella capitanata da Colombo, alla riproduzione della nave funeraria ritrovata alla base della piramide di Cheope, per arrivare ai diorami delle stragi di Perugia del 20 giugno 1859: la ricerca storica è la base e il punto di arrivo.

Oltre all’esposizione è stato possibile visitare il laboratorio, dove i soci si ritrovano per ideare e poi realizzare i loro progetti. Varie postazioni per le diverse fasi di lavoro: creazione matrice, inchiostratura, colorazione del risultato e definizione dei dettagli. “È un’attività che ti richiede molta pazienza, sicuramente. Ma più di tutto fantasia e passione. Noi soci siamo spinti da questo”.

Durante la giornata, ai bambini presenti è stata data l’opportunità di creare modellini di bambola con la pasta di pongo. Un anticipo del corso che inizierà a fine settembre per giovani e meno giovani per sviluppare le abilità manuali.

La giornata si è conclusa con un momento conviviale nella piazza Rina Gatti adiacente la sede, in collaborazione con l’associazione Filosofi...amo del quartiere: due realtà che contribuiscono all’arte e alla tradizione del territorio perugino.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.