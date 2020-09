Perugia, rientro scaglionato al Volta. La preside: "Sarò inflessibile, non posso permettermi malati"

Francesca Marruco 13 settembre 2020 a

a

a

Al Volta non ci sarà posto per i negazionisti. O per chi prenderà la pandemia Covid sottogamba senza adeguare i propri comportamenti alla responsabilità. La preside dell’Itis Alessandro Volta di Piscille (Perugia), Rita Coccia, ieri ha voluto incontrare la stampa per spiegare come ripartirà la sua cittadella. Ingressi separati per gruppi di classi e docenti, dispenser di gel igienizzante ovunque e anche spray per pulire sedia e banco. Per spiegare come ci si deve comportare, un gruppo di docenti, e alcuni studenti, hanno realizzato dei video tutorial e un ebook per i 1.800 studenti, di cui 400 matricole. Saranno proprio loro, le prime a entrare. “Si riparte in maniera scaglionata - spiega Coccia – lunedì solo le prime, che verranno accolte in palestra per un momento di formazione”. Il martedì entrano prime e seconde, mercoledì seconde e terze, e così via fino al primo ottobre quando rientreranno anche le quinte che stanno facendo gli stage in azienda. “Al rientro – spiega la preside - si dovrà portare l’autocertificazione, altrimenti si resta fuori. La stessa autocertificazione deve essere prodotta anche in caso di assenze di meno di tre giorni. Se si sta male si sta a casa, se si rileva malessere a scuola si chiamano i genitori che devono venire a prendere il figlio entro mezz’ora perché non possiamo tenere un potenziale caso Covid troppo tempo qui dentro”. Poi entra in gioco la Asl che prende tutto in mano e decide il da farsi. “Non possiamo permetterci focolai – aggiunge Coccia - per questo dobbiamo essere tutti responsabili. Qui vengono ragazzi da tutta l’Umbria e siamo praticamente un piccolo comune con due mila abitanti”. Perciò ci sono regole da rispettare pena sanzioni disciplinari, approvate dal consiglio di istituto. “Non interrogazioni, come è stato detto dai media. Ma intensificazione dell’attività didattica – spiega Coccia – come già previsto nel regolamento di istituto. Ovvero se in casi normali si chiede a un ragazzo di consegnare una campagna pubblicitaria in una settimana gli si chiede di farla in due giorni con voto. E poi ovviamente si parte dai richiami verbali, che possono poi diventare note con convocazione dei genitori, fino alla sospensione”. Per cui, lavare spesso le mani, indossare sempre la mascherina, tranne quando si è seduti e a debita distanza, non creare assembramenti e pulire il proprio banco con lo spray disinfettante presente in tutte le classi. Il personale Ata provvederà a sanificare ogni ora e verrà tutto riportato in un registro. L’istituto è stato completamente sanificato e ieri gli operai stavano piazzando le ultime sedie monoposto che la preside Coccia, quando ha capito che aria tirava, ha acquistato coi fondi del decreto rilancio. Sono arrivati quattro tir di merce e nella scuola ormai dei vecchi banchi non c’è più traccia. Non solo, all’arrivo dei monoposto del commissario Arcuri, le sedie comprate autonomamente verranno private della ribaltina e resteranno in uso. Sempre in tema di forniture nazionali un carico di mascherine è arrivato ieri: basteranno per i primi giorni. Poi si spera in nuovi invii. Al momento i ragazzi troveranno un pacchetto da 5 e i docenti uno da 50. Coccia avverte: “Sarò inflessibile, non posso far ammalare nessuno, anche perché se non cambia nulla, ne rispondo io”.

