Commercio, senza turisti il centro storico di Perugia continua a soffrire

13 settembre 2020 a

a

a

Agosto è stata una mezza illusione, Perugia continua a rimanere con pochi turisti e i commercianti a soffrire. A fare un po’ il punto della situazione è Giuseppe Capaccioni, delegato Confcommercio per il centro storico. “Un problema che si trascina da anni e di cui soffrono i negozi dell’acropoli è determinato dalla scarsa frequentazione da parte degli stessi perugini – evidenzia – Il commercio funziona soprattutto grazie al turismo e ad agosto, quando i visitatori sono tornati, ne abbiamo avuto una dimostrazione concreta. Adesso le nostre preoccupazioni sono fondamentalmente due. La prima è legata a una fisiologica flessione delle presenze determinata dalla ripresa dell’anno scolastico e delle attività lavorative in genere. L’altra preoccupazione – evidenzia ancora Capaccioni – è dovuta al fatto che in molti enti, dal Comune al tribunale tanto per fare un esempio, si continua a lavorare in smart working per cui quel poco movimento che era legato alla gente del posto viene meno”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.