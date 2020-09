In sosta senza permesso nello spazio riservato ai disabili. Ma il parcheggio dell'ospedale resta mezzo vuoto

La segnalazione nella pagina facebook Forum Nuova Mobilità

13 settembre 2020

a

a

In sosta, senza permesso, nello spazio riservato ai disabili nonostante nei pressi ci fossero tanti posti vuoti. Accade all’ospedale di Perugia, come denunciato nella pagina facebook Forum Nuova Mobilità. Una situazione non nuova. Una situazione del tutto simile era stata denunciata nel luglio scorso dal circolo Legambiente Perugia e Valli del Tevere che, sempre sui social, mostrava foto di auto parcheggiate sui marciapiedi, lungo la strada, a ridosso delle strisce pedonali mentre restavano praticamente vuoti i posti macchina che si trovano a poche decine di metri, quelli regolari e riservati a tutti gli utenti del Santa Maria della Misericordia. “E’ una questione di abitudine”, continua a ripetere Maurizio Zara, presidente di Legambiente Umbria. “I perugini sanno che possono rischiare e lo fanno, quella della sosta selvaggia è diventata una sorta di lotteria al contrario: rischio decine di volte, al massimo me ne va male una - evidenziava - Quella che occorre è una linea dura costante”. Sosta selvaggia nei pressi dell’ospedale ma non solo. Sulla pagina facebook Perugia sosta selvaggia le segnalazioni si moltiplicano. In piazza Grimana, nel tardo pomeriggio di venerdì, lo spazio riservato alla fermata del bus si era trasformato in un parcheggio a tutti gli effetti.

