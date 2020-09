Perugia, blocca l'autobus e minaccia il conducente: denunciato

12 settembre 2020 a

a

a

Si è messo davanti all'autobus per impedirgli di ripartire, dopo aver inveito e colpito ripetutamente il portellone del mezzo dal lato del conducente che accusava di non aver arrestato la marcia alla fermata precedente che gli sarebbe stata utile. L'atteggiamento intimidatorio e fortemente violento dell'uomo ha indotto l'autista, che temeva per la sua incolumità e quella dei passeggeri, a chiamare la questura per chiedere l'intervento degli agenti di polizia. A Fontivegge sono quindi arrivati gli agenti della squadra volante diretta dal commissario Monica Corneli che hanno cercato di calmare l'uomo. Ma i loro sforzi sono stati vani, infatti il 27enne di origine liberiana ha continuato ad inveire. Gli agenti lo hanno dunque identificato e denunciato per interruzione di pubblico servizio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.