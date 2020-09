Coronavirus, in Umbria oggi 33 nuovi positivi

12 settembre 2020 a

a

a

Sono 33 i nuovi casi di positività al Covid19 emersi oggi in Umbria. E' quanto si evince dall'aggiornamento giornaliero dei dati nella dashboard regionale. Accanto ai nuovi positivi ci sono anche 9 guariti. Il numero di attualmente positivi nella regione è quindi di 424, mentre dall'inizio della pandemia sono 2.042 i contagiati. La buona notizia è relativa a un ricoverato in meno. ieri erano 23, ora scendono a 22. In isolamento si trovano 1.943 persone perché hanno avuto contatti con casi positivi e sono in attesa di anamnesi. La città con il numero più alto di malati è Perugia con 75, seguita da Terni con 72.

