Spoleto, a scuola con le sedie e senza banchi. La preside: "I problemi sono altri"

Rosella Solfaroli 12 settembre 2020 a

“Se ci riduciamo al problema del banchi, allora della didattica non abbiamo capito nulla. Ci sono altre metodologie e per quanto ci riguarda, noi, compenseremo questa mancanza con la tecnologia”. Già, perché è assolutamente vero che ad attendere i 630 studenti che lunedì 14 settembre torneranno all’Iis Tecnico-Professionale di Spoleto, che comprende Itis-Ipsia di via Visso e l’Itcg Spagna di viale Martiri della Resistenza, diretto da Raffaella Giovannetti, ci saranno soltanto sedie. Senza nemmeno il pianale d’appoggio per prendere appunti. Perché i 500 banchi e le 130 sedie innovative di cui ha fatto richiesta la stessa dirigente scolastica al commissario per l’emergenza Covid, Arcuri, tarderanno ad arrivare. Almeno di due o tre settimane. Ma, a suo avviso, l’assenza di banchi e con gli studenti che dovranno seguire le lezioni su una sedia, ora “è l’ultimo dei problemi – afferma – in attesa che gli arredi anti Covid arrivino mi interessa assicurare la didattica in presenza, senza turnazioni”. La vice sindaco Beatrice Montioni aggiunge che “ho mandato io stessa un messaggio a Giovannetti nel corso del consiglio comunale e lei mi ha confermato il problema. Comunque, vorrei precisare, gli arredi scolastici non sono di competenza della Provincia ma del commissario per l’emergenza Covid, Arcuri”. La stessa Provincia ha precisato la questione con una nota.

