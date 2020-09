Terni, tre palestre scolastiche in gestione alle società di Basket Emergency

Avranno per tre anni la concessione del palazzetto dello sport dell'Itis e delle palestre degli istituti Casagrande (piazzale Bosco) e del Casagrande-Cesi (viale Trieste)

11 settembre 2020 a

a

a

Pallacanestro protagonista dei bandi per l'assegnazione delle palestre scolastiche a Terni, emessi dalla Provincia.

Tre impianti messi a bando sono stati assegnati infatti - previa ovviamente verifica dei requisiti - a Basket Emergency, il consorzio di società della palla a spicchi che vede riunite Union basket, Interamna, Psg Bosico, Virtus basket, Leo basket e Pink basket. Nel dettaglio, le società di basket ternane si spartiranno le ore del palazzetto dello sport dell’Itis (nella foto), un tempo “casa” del volley e che invece non ha visto alcuna realtà della pallavolo concorrere; la palestra dell’istituto Casagrande di piazzale Bosco; la palestra dell’istituto Casagrande-Cesi nella zona di viale Trieste, quella per intenderci dell’ex Ragioneria.

Le offerte presentate sono state leggermente superiori alle basi d’asta (1.800 euro l’anno invece di 1.200 per l’Itis; 3 mila invece di 1.800 per le altre due). La durata della concessione è triennale. Asd Narnia 2014 e Narni Volley hanno presentato invece un’offerta per i palazzetti del Gandhi e dei Geometri a Narni scalo, ma una società non ha allegato un documento e quindi se ne dovrà riparlare. Deserti, invece, i bandi per le palestre dell’Angeloni di Terni e dell’Itc di Amelia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.