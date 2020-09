Perugia, rissa in centro : chiuse le indagini per 8 ragazzi

Francesca Marruco 12 settembre 2020 a

Per tutti e otto l’accusa è rissa, ma per tre di loro c’è anche la seconda imputazione per lesioni personali aggravate perché hanno seguito e braccato uno dei ragazzi del gruppo rivale giù fino a piazza Grimana e lo hanno picchiato prendendolo a calci e pugni anche quando il giovane “si era vanamente riparato - scrive il pm nel capo di imputazione - salendo una scala, di fatto trovandosi prigioniero dei suoi aggressori che lo avevano raggiunto sull’ammezzato”.

La rissa, scoppiata in piazza Danti e in parte immortalata in una ripresa fatta con un cellulare, era finita nei Tg serali di tutta Italia. Quello infatti era stato il primo week-end di riapertura dopo il lockdown e la movida violenta con quei ragazzi che si prendevano a schiaffoni e pugni nel salotto buono della città aveva portato il sindaco, Andrea Romizi a firmare l’ordinanza coprifuoco con cui si disponeva la chiusura dei bar dalle 21.

Adesso, agli otto giovanissimi indagati, il sostituto procuratore titolare delle indagini, Gemma Miliani, ha fatto notificare l’avviso di conclusione delle indagini, anticamera della richiesta di rinvio a giudizio. E, dal documento emergono delle novità: l’iniziale imputazione per lesioni contestata in alternativa all’uno o all’altro fratello, è stata mossa ad entrambi. In un primo momento infatti, data la somiglianza tra due coinvolti, era stata disposta una perquisizione - eseguita dalla squadra mobile di Perugia - per sequestrare gli abiti dei ragazzi e capire chi avesse picchiato il giovane che cercava di mettersi in salvo nonostante non camminasse bene per le botte prese in precedenza. Date le accuse, hanno partecipato entrambi. E il reato ora si è aggravato perché l’iniziale prognosi di 30 giorni per la mandibola rotta è lievitata oltre 40 a causa di un secondo intervento chirurgico che si è reso necessario. I ragazzi, difesi dagli avvocati, Vincenzo Maccarone, Claudio Cimato, Francesco Falcinelli, Michele Nannarone e Michele Bromuri, adesso potranno chiedere di essere interrogati.

