Coronavirus, in Umbria 135 positivi in una settimana e aumentano i ricoverati

Sono 17 i nuovi casi di persone risultate positive al Coronavirus in Umbria nelle ultime 24 ore e sono anche aumentate le degenze negli ospedali di Perugia e Terni facendo tornare i ricoveri a quota 23 (+4) di cui 4 (+1 rispetto al giorno prima) in terapia intensiva. Fortunatamente, accanto al numero di contagiati dal Covid che cresce ancora si registrano anche 12 guarigioni che fanno quindi arrivare il numero di attualmente positivi a 400 e non a 412. La quota di positivi dall'inizio della pandemia ha superato inoltre quota 2000.

Nell'ultima settimana sono state 135 le persone risultate contagiate dal Covid nella regione Umbria e il numero di attualmente positivi è salito da 332 a 400. E' la terza settimana consecutiva che in Umbria vengono registrati oltre 130 nuovi casi in sette giorni.

