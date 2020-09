Bastia Umbra, abbandona i rifiuti in piena notte, identificato e multato. Il Comune: "Decisivi gli appostamenti"

Flavia Pagliochini 11 settembre 2020 a

Anche grazie a una fototrappola ma soprattutto agli appostamenti notturni, un uomo di Bastia Umbra, residente in una traversa di viale Umbria, è stato fermato, identificato e sanzionato, mentre abbandonava il solito sacchetto di rifiuti indifferenziati. Sarebbe lui il responsabile degli abbandoni nella zona della campana del vetro in viale Umbria, da tempo luogo di continui abbandoni. Quasi giornalmente alcuni cittadini segnalavano la cosa. “Oltre che a provvedere a pulire prima possibile rimuovendo i rifiuti abbandonati in sacchi, l’assessorato all’ambiente ha disposto l’istallazione di una prima fototrappola e successivamente anche di una seconda per superare le difficoltà dei dispositivi ad individuare ed identificare persone che confidavano forse di essere tutelati dalla scarsa visibilità nelle ore notturne. Constatata l’impossibilità di identificare i responsabili degli abbandoni dalle foto e dai filmati, non ci siamo arresi e abbiamo disposto degli appostamenti di notte che hanno dato un primo risultato”, fa sapere l’amministrazione comunale. “Questi signori devono sapere che cercheremo in tutti i modi di individuarli, anche tornando ai vecchi sistemi come in questo caso”, aggiunge l’assessore Francesco Fratellini.

