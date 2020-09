Umbria, pronto il bando per l'ospedale da campo

11 settembre 2020 a

Il bando è pronto. L’Umbria si prepara a dotarsi di un ospedale da campo, completamente autonomo, dotato di tutti gli strumenti medici per l'emergenza, con una sala operatoria, quattro gallerie da 60 metri quadri l’una (tre per la degenza e uno per i medici e personale) e una capacità di posti letti che oscilla dai 24 ai 30 posti (per terapia intensiva). L’opera, che aveva scatenato le polemiche dell’opposizione tanto da portare la Corte dei conti a procedere con una richiesta di informazioni, si rivela adesso strategica. E l’Umbria diventa un modello soprattutto da quando il Covid è tornato a far paura così come il rischio che una seconda ondata possa di nuovo saturare le terapie intensive del sistema sanitario nazionale. Un po’ quanto sta accadendo a Cagliari dove otto posti dell’ospedale Covid sono tutti occupati. Il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera del ministero della salute prevede la disponibilità di strutture da spostare da una parte all’altra d’Italia. L’alto commissario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri, ha pubblicato un bando da 54 milioni per acquisire disponibilità di reparti chiavi in mano da montare e smontare su aree che le regioni dovranno individuare. “Siamo orgogliosi che il percorso intrapreso dal’Umbria sia stato condiviso anche dal commissario Arcuri - evidenzia il direttore regionale alla salute, Claudio Dario - Noi, intanto, siamo già nella fase operativa”. Il governo, inoltre, riconoscendo l’interesse nazionale per la realizzazione di nuove strutture ospedaliere mobili, nelle scorse settimane ha messo a disposizione 54.346.667 euro. Al progetto dell’Umbria potrebbero esserne destinati un paio.

