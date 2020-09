Narni, donna positiva al Coronavirus. Contagio in famiglia

10 settembre 2020 a

a

a

Una donna narnese è risultata positiva al Covid 19. La sua positività è legata al contatto con un suo stretto familiare già risultato in precedenza positivo. Per questo motivo il paziente asintomatico era già da tempo in isolamento domiciliare. Ora la donna sarà sottoposta ad isolamento domiciliare obbligatorio ed è in corso, anche per questo caso, la puntuale ricostruzione epidemiologica per verificare gli eventuali contatti che risultano solo in ambito familiare. Nel frattempo proseguono le tamponature dei soggetti narnesi in precedenza positivi e dopo i quattro casi risolti si è in attesa di cessazione del contagio al secondo tampone chi di sta effettuando in queste ore. La situazione è monitorata continuamente dal sindaco di Narni, Francesco De Rebotti, in stretta collaborazione con i servizi sanitari. Il Comune rinnova l’invito a tutta la cittadinanza ad osservare scrupolosamente le basilari linee di comportamento e le precauzioni fin qui adottate.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.