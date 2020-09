Terni, cade in mare al porto di Napoli mentre aspetta la nave per Ischia

09 settembre 2020 a

Un pensionato ternano è stato salvato nelle acque del porto di Napoli da due militari. Disavventura a lieto fine per un 77enne che, insieme alla comitiva partita da Terni, stava per imbarcarsi su un traghetto diretto verso l'isola d'Ischia, méta della vacanza. L'anziano all'improvviso ha perso l'equilibrio e dalla banchina è precipitato in mare. Due militari dell'Esercito Italiano, del raggruppamento Campania, si sono gettati in acqua senza un attimo d'esitazione e lo hanno tratto in salvo con l'aiuto dei colleghi che, da terra, avevano lanciato una corda. Così, dopo lo spavento, l'anziano si è imbarcato su un altro traghetto per Ischia e la vacanza è potuta proseguire.

