Terni, aggredisce una barista. Arrestato un giovane

09 settembre 2020

A Terni i carabinieri hanno arrestato un giovane di 27 anni che, nella prima serata di lunedì 7 settembre, si è presentato in un bar di via del Centenario, a Borgo Rivo, in evidente stato di alterazione. Il giovane è entrato una prima volta nel locale e, tanto per chiarire subito quali fossero le sue intenzioni, ha spaccato diverse bottiglie e rovesciato tavoli e sedie. Poi si è allontanato, ma per pochi istanti. Quando è ritornato, oltre a prendere a calci e pugni la porta di ingresso e gli arredi, ha sferrato un violento pugno al volto della giovane barista presente che ha riportato ferite guaribili in 15 giorni. I carabinieri hanno bloccato e reso inoffensivo il 27enne. Nei suoi confronti scattato l'arresto in flagrante per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, danneggiamento e minacce. Il Tribunale ha convalidato l’arresto e applicato nei confronti del giovane, difeso dall’avvocato Alessio Pressi, la misura dell’obbligo di firma.

